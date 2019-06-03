Самолет компании AirBaltic совершил экстренную посадку в Риге
После взлета в салоне воздушного судна упало давление, что стало причиной возвращения лайнера в аэропорт.
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Самолет компании AirBaltic вернулся в Ригу после взлета и совершил экстренную посадку из-за падения давления в салоне.
Как позже заявили в пресс-службе авиаперевозчика, несмотря на то что полет на сниженной высоте можно было продолжить, для удобства пассажиров капитан воздушного судна, летевшего из Риги в Стокгольм, принял решение вернуться в аэропорт вылета.
К настоящему моменту нет информации о пострадавших во время данного авиационного происшествия.