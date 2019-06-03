Самолет компании AirBaltic совершил экстренную посадку в Риге

Самолет компании AirBaltic вернулся в Ригу после взлета и совершил экстренную посадку из-за падения давления в салоне.

Как позже заявили в пресс-службе авиаперевозчика, несмотря на то что полет на сниженной высоте можно было продолжить, для удобства пассажиров капитан воздушного судна, летевшего из Риги в Стокгольм, принял решение вернуться в аэропорт вылета.

К настоящему моменту нет информации о пострадавших во время данного авиационного происшествия.