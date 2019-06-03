«Шансов нет»: США признали свои системы ПРО бессильными против российского оружия

Американская система ПРО не в состоянии перехватить российские ракеты «Сармат» и «Авангард». К такому выводу пришел автор статьи на портале Military Watch.

Всего американская система противоракетной обороны состоит из четырех основных компонентов Patriot, AEGIS и AEGIS Ashore, THAAD и GMD. И ни один из них не в состоянии обнаружить новейшие российские ракеты.

Эксперт отмечает, что наиболее совершенная из всех систем - Patriot - уступает российским системам С-300. Причина тому - система «горячего пуска» американской Patriot. С-300 же использует «холодный» вертикальный старт.

Все четыре системы способны сбить межконтинентальную баллистическую ракету только уже во время снижения и когда она преодолела большую половину пути. А пока ракета находится в плотных слоях атмосферы, системы ПРО ее просто не видят. И, соответственно, не способны распознать.

Таким образом уже один раз «прокололась» система AEGIS. Она не смогла отследить и сбить северокорейскую ракету «Хвасонг». Во время испытаний в 2017 году ракета пролетела над территорией Японии на высоте 770 километров.

О создании ракетного комплекса «Авангард» Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Система сможет совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости. Ракета уже прошла успешные испытания, в ходе которых были подтверждены все тактико-технические данные системы.

Ракетные войска стратегического назначения уже получают комплексы «Авангард». Вся инфраструктура развернута в Оренбургской области.