Дональд Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II. Встреча прошла в Букингемском дворце. Это первый официальный визита Трампа в Британию.

Завтра президент США проведет двусторонние переговоры с Терезой Мэй, которая в конце недели уйдет в отставку, также у Трампа запланированы переговоры с Борисом Джонсоном.

Между тем, по данным Daily Express, расходы британской полиции на обеспечение безопасности американского лидера во время его визита в Великобританию составили больше 30 миллионов долларов. Большая их часть потрачена на создание «зоны безопасности» вокруг Букингемского дворца на фоне готовящихся в Лондоне массовых акций протеста против визита главы Белого дома.