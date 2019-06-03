Момент нападения на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска попал на видео

Опубликованы кадры задержания вооруженного тесаком и ножом мужчины, который набросился на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска. Инцидент произошел в администрации города.

В ролике видно, как двух мужчин, нападавшего и пострадавшего, разнимают подоспевшие работники учреждения. Троим, а позже уже и четверым мужчинам с трудом удается обезвредить вооруженного мужчину. Кадры публикует портал sakhalin.tv.

По предварительным данным, он пришел на консультацию к мэру, однако его не пустили, поскольку неизвестный не записывался на прием. Злоумышленник достал холодное оружие и набросился на проходившего в этот момент в фойе администрации сотрудника Департамента землепользования, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.