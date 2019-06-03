Опубликовано видео жуткого ДТП с участием BMW в Казани

Автомобиль марки BMW с московскими номерами на высокой скорости снес несколько фонарных столбов и металлические ограждения вдоль тротуара в Казани. Позже пользователи социальной сети Instagram опубликовали видеозапись инцидента, который произошел утром 2 июня.

По данным местной ГИБДД, водитель транспортного средства после ДТП скрылся с места происшествия. Сейчас стражи порядка ведут его розыск.

Ранее в СМИ появилась информация, что за рулем автомобиля был популярный блогер Эрик Кутуашвили, более известный как Давидыч, однако он в своем Instagram опроверг данные сообщения, отметив, что в это время он находился в Санкт-Петербурге.