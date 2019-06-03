Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию ситуации в Донбассе

Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть «конкретные предложения и новые решения» по урегулированию ситуации в Донбассе.

«У нас есть очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», - сказал президент Украины.

Владимир Зеленский также назначил представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу экс-президента Украины Леонида Кучму. Ранее он заявлял, что покинет этот пост, когда достигнет «критического возраста». Прошлым летом Кучме исполнилось 80 лет. Но бывший президент Украины ответил согласием на просьбу Зеленского, объяснив свое решение тем, что «Украина переживает не самые легкие времена в своей истории».

Первая трехсторонняя встреча по Донбассу должна состояться 5 июня. По словам Зеленского, украинская делегация на переговорах будет инициировать перемирие на время сбора урожая.

Пять лет назад, в июне 2014 года, украинские ВВС нанесли авиаудар по зданию Луганской ОГА. До сих пор ряд украинских СМИ продолжает скрывать имена тех, кто отдавал и исполнял приказ о применении авиации для обстрела мирных городов. Спустя пять лет свидетель трагедии журналист Владимир Карасев впервые назовет имена убийц и расскажет, почему никто из них не пошел под трибунал. Смотрите эксклюзивное интервью в «Открытом эфире» 3 июня в 21:25 на телеканале «Звезда».