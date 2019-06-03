«Это какие-то звери были» - пострадавший в драке в Подмосковье рассказал, как развивался конфликт

В Красногорском районе Московской области бывший боец спецназа погиб в результате массовой драки. Молодой человек пытался заступиться за местных жителей, которых пьяная толпа избивала у дверей местного бара.

Один из двух пострадавших в конфликте, Александр Сергеев, рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Мужчина сказал, что пришел вместе с другом в бар около 11 вечера. По словам пострадавшего, они оба вели себя спокойно, общались только между собой и никак не касались окружающих.

«Мы никаких конфликтов не вызывали, сидели с другом в баре. Нас развели в разные углы улицы и начали избивать. Меня сразу пырнули ножом, друга продолжали бить», - поведал Сергеев.

Мужчина несколько раз отметил непонятные обстоятельства инцидента. По его словам, напавшие просто подошли к ним и на пустом месте развязали конфликт. Во время избиения в драку вмешался случайный прохожий, как позже стало известно, бывший сотрудник спецназа по имени Никита. Он оказался один против восьмерых, и, к сожалению, ему не удалось выйти из конфликта победителем.

«Я думаю, он герой. Обычные люди прошли бы мимо, а он заступился», - сказал Андреев.

Он также выразил надежду на справедливое возмездие для виновников трагического инцидента.

«Адекватные люди не будут собираться толпой и бить тебя. Это какие-то звери были. Будем надеяться, что правоохранительные органы найдут всех виновников», - подытожил пострадавший.

Инцидент произошел 1 июня. Расследованием убийства бывшего спецназовца в Подмосковье занимается Следственный комитет по Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».