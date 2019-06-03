Lada Vesta SW Cross поступила на службу в полицию Словакии

Полиция словацкого города Гуменне приобрела новую служебную машину - российскую Lada Vesta SW Cross. Информация об этом была размещена на официальном сайте населенного пункта.

По данным местных властей, стоимость транспортного средства, приобретенного в лизинг, составляет около 14 тысяч евро. В сообщении также говорится, что с получением Lada Vesta SW Cross число полицейских машин в городе Гуменне увеличилось до трех.

Отмечается, что решение о покупке нового автомобиля было принято в связи с устареванием находившихся несколько лет на службе KIA Ceed и Skoda Fabia.