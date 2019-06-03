СМИ: Huawei приобрела права на распознавание лиц по российской технологии

Китайская компания Huawei, которая является одной из самых крупных мировых компаний в сфере телекоммуникаций, приобрела технологии в области распознавания лиц от разработчика «Вокород» из России. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, покупка была совершена в мае через московскую компанию «Игл Софтлаб», совладельцами которой являются российская «дочка» китайской «Техкомпания Хуавей», а также гонконгская «Хуавэй диджитал технолоджиз Ко., лимитед».

При этом разработчик не только продал «Игл Софтлаб» свои патенты и оборудование, но и перевел туда большинство своих сотрудников.

В настоящее время о других деталях сделки информации нет.

Ранее в Минпромторге России заявили о готовности к диалогу с Huawei, несмотря на ограничения, наложенные на китайскую компанию со стороны США. Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, переговоры могут состояться при условии развития отечественных технологий.