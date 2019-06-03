Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью программе SophieCo на телеканале RT и сообщил, что не знает, разрешат ли американскому инвестору Майклу Калви, который сейчас находится под домашним арестом, присутствовать в конце этой недели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Что касается дела Майкла Калви… Это, конечно, очень досадная ситуация. Нам очень жаль. Нам, конечно же, хотелось бы увидеть Майкла среди участников форума. Он был довольно активным игроком на российском рынке… Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка», - сказал пресс-секретарь президента.

Он также уточнил, что инвестор более 15 лет работал на российском рынке, но о его присутствии на форуме ничего сказать не может.

«Не знаю, не знаю. Я ведь не отвечаю за выдачу такого разрешения. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников», - признался Песков.

Кроме того, представитель Кремля уточнил, что дело Калви находится под личным контролем Владимира Путина. И напомнил о недавней встрече президента с представителями деловых кругов Франции, на которой он дал необходимые разъяснения о Калви и находящемся в СИЗО его французском партнере Филиппе Дельпале.

Майкл Калви, известный американский инвестор, был арестован в середине февраля 2019 года по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей. В начале апреля основателю фонда Baring Vostok Capital Partners изменили меру пресечения с заключения на домашний арест, который продлится до 14 июля 2019 года.