Замглавврача рассказала о состоянии пострадавших от взрыва в Дзержинске
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Жанна Новикова рассказала, что сейчас в стационаре больницы города Дзержинска находится 15 человек.
«На сегодняшний день в нашем стационаре 15 госпитализированных пациентов. Одна пострадавшая продолжает оставаться в реанимации. Ее состояние оценивается как стабильное. И 14 человек лежат в отделении травматологии. Их состояние легкой и средней степени тяжести» - сообщила Новикова.
Первые пострадавшие начали поступать в больницу в течение часа после взрыва. В основном у людей были ушибы, резаные раны и сотрясения головного мозга.
«Пятьдесят шесть человек обратились за медицинской помощью и были отпущены домой», - добавила врач.
По прогнозам врачей, первых пациентов смогут отпустить домой только в конце этой недели или даже в начале следующей, все необходимые медикаменты для их выздоровления имеются.
Первого июня, в субботу, в городе Дзержинске прогремели несколько взрывов в цехе по производству взрывчатки на заводе «Кристалл», из-за чего случился мощный пожар, а взрывной волной было выбито около 900 окон в жилых домах, детских садах и школах.
По последним данным, пострадали 116 человек. По факту произошедшего ЧП СК РФ возбудил уголовное дело.