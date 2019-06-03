Замглавврача рассказала о состоянии пострадавших от взрыва в Дзержинске

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Жанна Новикова рассказала, что сейчас в стационаре больницы города Дзержинска находится 15 человек.

«На сегодняшний день в нашем стационаре 15 госпитализированных пациентов. Одна пострадавшая продолжает оставаться в реанимации. Ее состояние оценивается как стабильное. И 14 человек лежат в отделении травматологии. Их состояние легкой и средней степени тяжести» - сообщила Новикова.

Первые пострадавшие начали поступать в больницу в течение часа после взрыва. В основном у людей были ушибы, резаные раны и сотрясения головного мозга.

«Пятьдесят шесть человек обратились за медицинской помощью и были отпущены домой», - добавила врач.

По прогнозам врачей, первых пациентов смогут отпустить домой только в конце этой недели или даже в начале следующей, все необходимые медикаменты для их выздоровления имеются.

Первого июня, в субботу, в городе Дзержинске прогремели несколько взрывов в цехе по производству взрывчатки на заводе «Кристалл», из-за чего случился мощный пожар, а взрывной волной было выбито около 900 окон в жилых домах, детских садах и школах.

По последним данным, пострадали 116 человек. По факту произошедшего ЧП СК РФ возбудил уголовное дело.