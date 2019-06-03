Ан-32 ВВС Индии пропал с экранов радаров во время полета

Транспортный самолет ВВС Индии Ан-32 пропал с радаров в понедельник после вылета с аэродрома в штате Ассам. Об этом сообщает Times of India.

На борту воздушного судна находилось 13 человек - восемь членов экипажа и пять пассажиров. К настоящему времени самолет не выходил на связь с диспетчерами более 2 часов.

На поиски самолета ВВС Индии подняли в воздух Су-30 и С-130.