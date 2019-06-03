Кучма назначен представителем Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе

Второй президент Украины Леонид Кучма вновь стал представителем страны на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом в понедельник, 3 июня, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой», - сообщил он.

В октябре прошлого года Кучма завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Он сообщал, что намерен покинуть свой пост исключительно по достижении «критического возраста». В августе Кучме исполнилось 80 лет, отмечает РИА Новости.