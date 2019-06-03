Столичные «тропики»: москвичей предостерегли о приближении зноя

Настоящая летняя погода в Москве соответствует климатическим значениям. И, несмотря на то что сегодня столбик термометра поднимется до +22 градусов, уже завтра ситуация начнет кардинально меняться. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Над европейской территорией России формируется блокирующая ситуация: распределение поля давления будет таким, что атлантические воздушные массы не смогут пробить гребень высокого давления, они будут по западной периферии из Атлантики уходить далеко на север и опускаться по восточной периферии этого гребня на азиатской территории страны», - объяснил он.

При этом европейская территория страны окажется под влиянием мощного антициклона.

«Насыщенная энергия, солнечные лучи будут очень сильно прогревать почву при отсутствии облаков. Солнце будет нагревать, а сейчас очень длинные дни, и уже завтра температура повысится до +24… +26. Со среды по воскресенье мы прогнозируем от +26 до +31 градуса. Это выше нормы существенно», - подчеркнул он.

Вместе с тем Вильфанд уточнил, что период такой жаркой и сухой погоды без осадков будет весьма продолжительным - до пяти дней.

«Осадки, которые прошли на прошлой неделе, - благо. Они напитали почву водой, что сглаживает пожароопасную ситуацию. Жаркая погода характеризуется ночными температурами. Когда ночью минимальное значение выше 15 градусов, это уже признак тропической погоды», - рассказал метеоролог.

По словам Вильфанда, для жителей умеренных широт такая жаркая погода не очень хороша, поскольку их организм не привык к таким температурам и не отдыхает. В заключение синоптик предупредил и о повышенном давлении.