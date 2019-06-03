В Кремле призвали аккуратнее относиться к публикациям СМИ о предложении США по Сирии

В Кремле призвали аккуратнее относиться к предложению США признать легитимность сирийского лидера Башара Асада в случае, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в Сирии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что не стоит забегать вперед.

«Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство», - сообщил он.

Ранее сообщалось, что США и Израиль могут предложить России сделку, включающую снятие санкций с сирийских властей. Соответствующую публикацию разместило издание Asharq Al-Awsat.

В конце июня в Иерусалиме пройдет трехсторонняя встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата, на которой будут обсуждаться вопросы региональной безопасности. Одной из главных тем, обсуждаемых в ходе встречи, будет иранское присутствие в Сирии.