«Суперграчи» прилетели: что нового в модернизированном Су-25СМ3

Партия из четырех машин поступила на вооружение Южного военного округа. До конца года сюда прибудут еще две машины. А в целом по планам Минобороны России до уровня модернизации СМ3 планируется довести весь парк штурмовиков Су-25.

Необходимость штурмовой авиации в современных конфликтах доказывать не требуется. Достаточно посмотреть на опыт применения штурмовиков в Сирии. Кстати, именно там получили боевое крещение «Суперграчи» - Су-25СМ3. В легендарной живучести «Суперграч» не потерял. Сохранено интегрированное в планер бронирование. Например, стальная защита толщиной по фронту и по бокам - до 24 миллиметров, сзади и снизу - до десяти миллиметров. Толщина лобового бронестекла - 55 миллиметров. Это позволяет самолету выдержать обстрел из оружия калибра до 12,7 миллиметра, а по наиболее опасным направлениям - из зенитных орудий до 30 миллиметров. Все критически важные системы дублируются. На сбитых во время Афганской войны «Грачах» до появления переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер» насчитывали иногда до 80 попаданий.

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Кроме того, на повышении живучести сказывается и установленный бортовой комплекс обороны «Витебск-25». Помимо задач радиоэлектронной борьбы («обман» РЛС противника и головок самонаведения ракет), этот комплекс отвечает и за выброс тепловых ловушек при обстреле штурмовика из ПЗРК.

Что еще нового приобрел обновленный «Грач», читайте в материале «Армейского стандарта».