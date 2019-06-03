Уничтожить «врага» за десятки километров: кадры учений артиллеристов в ЮВО

В соединениях и воинских частях начался новый учебный период. Во время сборов проверку знаний проходят не только расчеты гаубиц, но зенитчики, связисты и военные инженеры. На аэродромах учебные полеты выполняют летчики штурмовиков и бомбардировщиков.

Всего этим летом в Южном военном округе пройдет более 300 учений, более половины - в ночное время.

Ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что доля обеспеченности Сухопутных войск современными образцами ВВСТ будет поднята с 54% до 60% в 2019 году.

Артиллерийские подразделения будут получать РСЗО «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-С».