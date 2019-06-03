Налог на дым: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

С производителей сигарет могут начать взимать экологический сбор. С такой инициативой выступили активисты федерального проекта «Трезвая Россия», которые направили в Минприроды и Минздрав соответствующее предложение.

По замыслу инициаторов, размер платежа может составлять не менее пяти рублей с пачки, сообщают «Известия».

По прогнозам «Трезвой России», к 2025 году количество табачного мусора увеличится более чем на 50%.

Сегодня в мире уже производится около шести триллионов сигарет и сотни тысяч окурков попадают в воду. При этом сигаретный фильтр из пластика разлагается годами.

В Минздраве идею общественников одобрили и заявили, что введение экологического сбора необходимо более детально проработать с Минприроды и Минфином.

В случае одобрения проекта, государство сможет привлечь в казну более 75 миллиардов рублей.