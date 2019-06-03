СМИ: по военному аэродрому в Сирии нанесли ракетный удар

На военный аэродром Т4 в северо-западной части провинции Хомс совершено ракетное нападение.

Средства ПВО Сирии сбили несколько ракет противника над аэродромом, ущерб лишь материальный, сообщает агентство Sana.

В результате обстрела один человек погиб, еще двое с ранениями различной степени тяжести были доставлены в госпиталь.

Также стало известно о сильном пожаре после нанесения удара по западной части аэродрома.

Разрушен склад боеприпасов и несколько зданий на территории аэродрома.

В сообщении агентства говорится, что к ракетному удару может быть причастна израильская сторона.