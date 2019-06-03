СМИ: по военному аэродрому в Сирии нанесли ракетный удар
В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще двое с ранениями доставлены в госпиталь.
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На военный аэродром Т4 в северо-западной части провинции Хомс совершено ракетное нападение.
Средства ПВО Сирии сбили несколько ракет противника над аэродромом, ущерб лишь материальный, сообщает агентство Sana.
В результате обстрела один человек погиб, еще двое с ранениями различной степени тяжести были доставлены в госпиталь.
Также стало известно о сильном пожаре после нанесения удара по западной части аэродрома.
Разрушен склад боеприпасов и несколько зданий на территории аэродрома.
В сообщении агентства говорится, что к ракетному удару может быть причастна израильская сторона.