Следователи установили участников драки в Подмосковье, в которой погиб спецназовец

Следователи установили участников массовой драки в Красногорском районе Подмосковья, где был убит ветеран боевых действий в Сирии, боец спецназа Никита Белянкин. Об этом заявила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следствием установлен круг лиц, принимавших участие в драке. В жилищах проведены обыски, изъяты предметы и вещи, имеющие значения для расследования уголовного дела. Назначен ряд экспертиз», - заявила Врадий.

По данным следствия, Белянкин стал свидетелем конфликта и решил вмешаться. В ходе драки спецназовец получил ранение в грудь, в результате которого скончался.

Инцидент произошел 3 июня. По словам отца убитого, Никита Белянкин проходил мимо вместе со своей девушкой. Однако когда он увидел драку, то, «ни слова не говоря, сразу побежал» на место происшествия.

«Никита успел достать травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. В этот момент они со всех сторон, как стая, накинулись, повалили его между машин, начали бить. Он поднялся, вырвался, начал оказывать сопротивление. В этот момент кто-то нанес удар ножом. Попал в область сердца», - рассказал отец погибшего спецназовца.

По его словам, прибывший на место судмедэксперт установил, что было нанесено проникающее ранение и шансов на спасение не было.