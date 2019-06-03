Ученые обнаружили в русском языке новый союз

Сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета заявили об обнаружении нового союза.

По словам доцента кафедры Натальи Кузнецовой, конструкция «в смысле» ранее рассматривалась как существительное с предлогом, однако теперь рассматривается как союз.

«В современной русской речи единица "в смысле" часто употребляется в функции союза, причем уже не только в устной разговорной речи. В этом нас убеждают данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ). Практически во всех функциях союз "в смысле" выступает как синоним союза "то есть"», - приводятся слова Кузнецовой на сайте управления стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Союз «в смысле» имеет этимологическую связь с существительным «смысл», которое и влечет за собой пояснение говорящего.

«Конструкции с союзом "в смысле" отражают динамику порождения речи, формирования смысла высказывания», - считает доцент.

По мнению исследователей, в отличие от союза «то есть», который несет статичный смысл и требует объяснения и констатации, союз «в смысле» более динамичный, требующий пояснения ситуация здесь и сейчас.