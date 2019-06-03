«Отдыхать нельзя работать»: россиянам напомнили о сокращенной неделе

На следующей неделе россиянам предстоит отдыхать больше, а работать - меньше. Причиной тому День России, который страна будет отмечать 12 июня.

В Роструде уточнили, что на предстоящей неделе рабочими днями станут понедельник и вторник, а также четверг и пятница. А вот отдыхать россияне будут в среду, субботу и воскресенье.

«Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду», - цитирует заявление ведомства «Российская газета».

Что же касается предпраздничного дня, которым станет вторник, то рабочий день будет сокращен на один час.

Таким образом, россияне будут отдыхать 11 дней в июне, включая праздник. А работать на неделю больше - 19 дней. В целом июнь богат на праздники, которых насчитывается 109, включая 32 международных и 20 профессиональных.