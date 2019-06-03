Песков отметил отсутствие влияния американских санкций на действия РФ и КНР

Американские санкции оказывают какое-то влияние на экономические отношения России и Китая, однако суверенитета странам достаточно, чтобы действовать по-своему. С таким сообщением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в мире «все взаимосвязано» и ни одна из стран не имеет свободы в своих движениях и решениях.

«Любому государству приходится балансировать и корректировать свою деятельность в экономической области, потому что все мы зависим друг от друга», - уточнил Песков.

Вместе с тем он отметил, что странам достаточно суверенитета, чтобы принимать меры, которые стороны считают для себя чрезвычайно важными.

«Конечно же, двусторонние экономические отношения России и Китая - это очень значимый аспект мировой экономики», - сообщил он в эфире программы «Софико» на RT.

По его словам, не только в Китае, но и в любой другой стране предприниматели действуют «очень осторожно», поскольку приходится учитывать все факторы и элементы, способные проявиться в будущем.

«Некоторые китайские бизнесмены действуют с большей опаской, другие - более решительно. Кто-то ждет, а кто-то строит в России предприятия, автозаводы. Один из таких заводов будет открыт во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию», - сообщил Песков.

Ранее в МИД РФ подчеркнула, что новые санкции США в отношении ряда российских организаций являются местью Москве за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирии.