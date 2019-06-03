Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер последний участник восстания в Собиборе Семен Розенфельд

Лина Давыдова
11:40 03.06.2019
Последний участник восстания в нацистском концлагере Собибор Семен Розенфельд умер в Израиле на 97-м году жизни. Об этом сообщили местные власти.
Умер последний участник восстания в Собиборе Семен Розенфельд

Последний участник восстания в нацистском концлагере Собибор Семен Розенфельд умер в Израиле. Ему было 96 лет. Об этом сообщили местные власти.

Концлагерь Собибор, расположенный на территории Польши, действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время, по разным данным, в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было убито от 150 до 250 тысяч евреев. Собибор прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. Заключенные перебили охрану немецких офицеров, заманивая их по одному в мастерские, где предлагали им сшить новое пальто.

Из концлагеря бежали 320 человек, из них выжить удалось 53.  После массового побега нацисты ликвидировали лагерь смерти, уничтожив всех оставшихся в нем узников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.06.2019, 10:06
На особом контроле: все о том, как охраняется граница России в Крыму
Дата03.06.2019, 09:18
Сухопутные войска РФ проведут шесть учений с армиями других стран в 2019 году
Дата03.06.2019, 11:54
Нурмагомедов может вновь встретиться с Макгрегором
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата03.06.2019, 12:09
Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружения
Дата02.06.2019, 10:06
Впервые опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:54 Спорт
Нурмагомедов может вновь встретиться с Макгрегором
10:35 В стране и мире
Кабмин поддержал законопроект о запрете курения вейпов и кальянов в общественных местах
09:28 В стране и мире
Михаил Саакашвили рассказал о планах вернуться в Грузию
08:45 В стране и мире
Видео
В Раде назвали снос бюста Жукова издевательством над историей
08:08 В стране и мире
Видео
«Отбежал на несколько метров и упал»: очевидец об убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Посетителя ТЦ в Нижневартовске «выбросили» в мусорный бак
Ким Чен Ын показал «расстрелянного» южнокорейскими СМИ чиновника
Видео
В МИД РФ отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Синоптики рассказали, когда жара «штурмом» возьмет Москву
Видео
Зеленский поставил на место наглую журналистку: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.