Умер последний участник восстания в Собиборе Семен Розенфельд

Последний участник восстания в нацистском концлагере Собибор Семен Розенфельд умер в Израиле. Ему было 96 лет. Об этом сообщили местные власти.

Концлагерь Собибор, расположенный на территории Польши, действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время, по разным данным, в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было убито от 150 до 250 тысяч евреев. Собибор прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. Заключенные перебили охрану немецких офицеров, заманивая их по одному в мастерские, где предлагали им сшить новое пальто.

Из концлагеря бежали 320 человек, из них выжить удалось 53. После массового побега нацисты ликвидировали лагерь смерти, уничтожив всех оставшихся в нем узников.