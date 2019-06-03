Посетителя ТЦ в Нижневартовске «выбросили» в мусорный бак

Пользователи Сети обратили внимание на необычный инцидент, который произошел вблизи торгового центра «Европа-сити» в Нижневартовске: там в мусорном баке был обнаружен мужчина. При этом, по предварительным данным, он был нетрезвый.

Как уточняется в группе социальной сети «Вконтакте», инцидент произошел в дневное время.

«Возле "Европы-сити" средь бело дня, мужчина выбросил другого мужчину в мусорку, куда катится наш мир, товарищи», - отмечают пользователи.

В настоящее время о других обстоятельствах ЧП информации нет. Также неизвестно, действительно ли мужчина оказался в баке по вине других людей, и не является ли фотография фейком.