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Кабмин поддержал законопроект о запрете курения вейпов и кальянов в общественных местах

Астапенкова Тамара
10:35 03.06.2019
Ранее Комиссия правительства РФ поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным.
Кабмин поддержал законопроект о запрете курения вейпов и кальянов в общественных местах
© Фото: MassiveAmazement, flickr

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона, согласно которому на вейпы, кальяны и электронные сигареты будут распространяться те же требования, что и на табачные изделия, сообщает ТАСС.

Ранее сенаторы Лариса Тюрина, Эдуард Исаков и Валерий Рязанский выступили с инициативой и внесли в Госдуму законопроект, по которому кальяны, вейпы и электронные сигареты относились бы к антитабачному закону.

Однако правительство и Минздрав рекомендовали создать отдельный закон, так как, по их мнению, ни у кальянов, ни у вейпов, ни у электронных сигарет нет трансляции горения табака, и поэтому они не имеют отношения к антитабачному закону.

Теперь ситуация изменилась. Минздрав поддержал инициативу сенаторов о внесении изменений именно в антитабачный закон вместо разработки отдельного документа.

По словам главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, законодательный процесс уже запущен.

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