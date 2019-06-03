Кабмин поддержал законопроект о запрете курения вейпов и кальянов в общественных местах

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона, согласно которому на вейпы, кальяны и электронные сигареты будут распространяться те же требования, что и на табачные изделия, сообщает ТАСС.

Ранее сенаторы Лариса Тюрина, Эдуард Исаков и Валерий Рязанский выступили с инициативой и внесли в Госдуму законопроект, по которому кальяны, вейпы и электронные сигареты относились бы к антитабачному закону.

Однако правительство и Минздрав рекомендовали создать отдельный закон, так как, по их мнению, ни у кальянов, ни у вейпов, ни у электронных сигарет нет трансляции горения табака, и поэтому они не имеют отношения к антитабачному закону.

Теперь ситуация изменилась. Минздрав поддержал инициативу сенаторов о внесении изменений именно в антитабачный закон вместо разработки отдельного документа.

По словам главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, законодательный процесс уже запущен.