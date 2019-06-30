В затопленном Тулуне ограничили продажу алкоголя

Администрация пострадавшего от наводнения Тулуна в Иркутской области сообщила, что на территории города, находящегося в режиме чрезвычайной ситуации, вводится ограничение на продажу алкоголя. Проинформировать население об этом поручено отделу содействия развития малого и среднего предпринимательства Комитета по экономике администрации городского округа.

«Довести до сведения населения, хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, информацию об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в 8.00 до 23.00 часов до отмена режима чрезвычайно ситуации», - говорится в документе.

Соответствующее постановление должно быть также опубликовано в газете «Тулунский вестник».

Ранее администрация сообщила о местах в городе, куда организован подвоз продуктов. А также опубликовала телефоны экстренных городских служб.

Напомним, город Тулун практически полностью ушел под воду после масштабного наводнения в Иркутской области. Из населенного пункта были эвакуированы более 1,5 тысячи жителей. Сейчас уровень воды уже немного понизился. Власти Иркутской области начали выплату компенсаций пострадавшим.