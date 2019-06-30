Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Корей и пожали руки

Президент США Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились и пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию на Корейском полуострове, сообщает RT.

Президент США прогулялся с Ким Чен Ыном до границы Северной Кореи и пересек ее. Трамп заявил, что символическое пересечение границы КНДР стало для него «огромной честью», а Ким Чен Ын отметил, что это «отражает волю Трампа работать над лучшим будущим».

Таким образом, Дональд Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.

Как сообщает CNN, военные подарили президенту США в демилитаризованной зоне куртку с именами военных командиров, отметив, что это небольшой знак признательности и признания его визита. Они посоветовали ему надевать ее во время игры в гольф.

Ранее сообщалось, что президент США провел переговоры со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, после чего лидеры направились на границу двух Корей.

Это уже третья встреча Трампа и Ким Чен Ына после их переговоров в Сингапуре и Ханое.