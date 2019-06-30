Двое мужчин избили девушку-режиссера в центре Москве

Неизвестные избили режиссера Агнию Галданову «за отказ» прямо напротив здания ГУ МВД России по Москве, о чем она сообщила в Facebook.

Девушка рассказала, что вечером 27 июня на улице Каретный ряд в центре Москвы ее избили двое мужчин после того, как на их домогательства она ответила отказом.

«Мне прилетело кулаком в лицо. А потом еще раз в голову, отчего я упала на землю. Ни один прохожий не заступился. Я выбежала на проезжую часть, спасаясь от них, но ни одна машина не остановилась. Просто объезжали», - написала Галданова.

По ее словам, мужчины схватили ее за руку и поволокли на тротуар, чтобы продолжить избиение.

«Уходя, сказали, что я позорю нацию ..Они просто ушли. Я осталась. Осталась лежать на улице каретный ряд напротив Петровки, 38», - добавила режиссер.

Никто из прохожих не помог пострадавшей, на помощь Галдановой приехала ее подруга. В итоге врачи диагностировали девушке черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.

Девушка отметила, что подала заявление в полицию, с нее сняли побои. Однако Галданова сомневается, что виновных найдут и накажут.