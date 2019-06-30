Названы регионы России с расходами на ЖКХ менее 500 рублей

Дороже всего расходы по ЖКХ в России обходятся среднестатистическому жителю Магаданской области: там тратят на них 42.132 рубля в год или 3.511 рублей в месяц. Такие данныеобнародовала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За Магаданской областью следуют Камчатский край (41.041 рубль в год или 3.420 в месяц), Мурманская область (36.032 рубля в год или 3.003 рубля в месяц), после расположились Чукотский автономный округ и Московская область (по 2.774 рубля и 2.607 рублей в месяц).

В целом по России насчитали 30 регионов, в которых платеж на одного среднестатистического жителя превысил среднероссийские показатели, пишет «Российская газета». Всего за прошлый год россияне заплатили за эти услуги 17 тысяч 936 рублей в год: это на 5,3% больше, чем в 2017 году.

А вот самые маленькие суммы за ЖКХ проставлены в квитанциях у жителей Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии. Там жители платят 457 рублей, 478 и 488 рублей в месяц соответственно. Таким образом, в год у них уходит на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства менее 6 тысяч рублей в месяц. Как отметили в FinExpertiza, в данных регионах у населения достаточно низкий уровень дохода.