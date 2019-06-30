Ученые объяснили, что испытывают люди «перед смертью»

Ученые из Дании, Германии и Норвегии рассказали, что чувствуют люди перед смертью, свои результаты опубликованы в Medical Xpress.

В исследовании приняли участие около 1000 человек из 35 стран, которых нашли через онлайн-платформу краудсорсинга. Околосмертные переживания, как выяснилось, испытывают около 10% людей, которым действительно грозила смертельная опасность, либо они были в этом уверены.

По словам добровольцев, то состояние, которое им казалось предсмертным, было связано также с искаженным восприятием времени, что отметили 87% опрошенных. Около 65% заявили, что ощутили исключительную скорость мышления, а 53% рассказали об ощущениях, когда они находились вне своего тела.

При этом, большинство добровольцев отметили, что околосмертные переживания показались им неприятными, заявили 73% опрошенных. А вот остальным 27% понравился новый опыт.