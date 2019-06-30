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От Кронштадта до Приморья: яркие кадры «Армии-2019» в городах России

Мария Герман
Ксения Николаева
Евгений Аксенов
09:38 30.06.2019
Юбилейный пятый Международный военно-технический форум «Армия-2019» открылся 25 июня. Сегодня - завершающий день его работы.
© Видео: ТРК "Звезда"

Финальный день международного военно-технического форума «Армия-2019» стартовал по всей России. Площадками для него стали не только подмосковные парк «Патриот» и полигон «Алабино». Увидеть перспективную и уже проверенную временем технику могут жители Хабаровска, Екатеринбурга, Ростова и еще десятка городов. На форуме представили и экспозицию вооружения и техники, и динамические показы.

В условном лагере боевиков по легенде находятся заложники. Военнослужащие спецназа проводят спецоперацию под прикрытием вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Группа прилетела в район на вертолете Ми-8АМТШ. Разведчики обезвредили часовых, а после этого спецназ перешел к активному штурму. Все время над головами кружили ударные Ка-52. Всего несколько оглушающих минут, и бойцы сменили флаг боевиков на российский триколор.

Во время динамического показа в Хабаровске несколько сотен простых зрителей смогли увидеть своими глазами пролет боевой авиации. В небе появились самые современные истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34.

А в Екатеринбурге военные инженеры подготовили для гостей учебное минное поле. Здесь почти все, как в реальной боевой обстановке: где-то заложено несколько противотанковых мин. Сапером может себя почувствовать каждый. И таких интерактивных площадок здесь несколько.

Задача экскурсоводов в погонах дать максимально полное представление о современной армии, в первую очередь - детям. Мастерство рукопашного боя им продемонстрировали десантники, а специалисты рембата всего за пять минут разобрали и собрали автомобиль.

Прогулка на БТР - самый популярный интерактив на форуме в Екатеринбурге. Многие попробовали свои силы на полосе препятствий, постреляли по мишеням из пистолетов и автоматов.  Но больше всего зрителей удивили танкисты - стволом танка механик-водитель сначала забил в  деревянный брус стомиллиметровый гвоздь, а затем, используя все то же орудие многотонной машины,  ювелирно разрезал ножом яблоко.

А в Ростовской области под легкую мелодию венского вальса в вихре танца кружились джентльмены, одетые во фраки цвета хаки. Там прошел танковый вальс в исполнении восьми экипажей Т72Б3 и Т72Б3М. Многотонные машины изящны как пушинки. Вращаются на месте, вычерчивая гусеницами геометрические круги, и синхронно разворачиваются, исполняя танцевальные па, как настоящие артисты. Тем временем внутри танка жарче, чем на улице! Репетировали несколько месяцев, даже музыку классическую изучали. Новейшие модернизированные танки, действительно, могут все: поразить подлетающий снаряд, вальс станцевать и даже взлететь. В прыжке Т72Б3 преодолевает расстояние до семи метров! В небе появляются «Грачи» и «Аллигаторы». Свою сольную партию исполняют штурмовики, истребители и бомбардировщики. многоцелевой  Су-30СМ , Су-34, Су-25СМ3, СУ-24М и Ка-52.

Новейшие истребители и бомбардировщики, вертолеты, танки, боевые машины пехоты и зенитные комплексы. Рассмотреть все это ближе можно на выставке вооружения. Познакомиться можно, например, с «Панцирь-С1» - ЗРПК нового поколения. Он предназначен для защиты объектов от наземных, надводных, воздушных угроз. Комплекс готовится к бою всего за пять минут, а цель уничтожает на расстоянии до 25 км и высоте 15 км. В ближней зоне объект уничтожатся зенитными автоматами.

Захватывающую программу представили в Северной столице, в Кронштадте. Бойцы спецназа показали гостям штурм захваченного пиратами судна. Огневая поддержка - за новейшими катерами «Грачонок». Затем черед боевых пловцов показать свое мастерство. «Морские дьяволы» молниеносно уничтожают противника на берегу.

У пирсов Кронштадта выстроились два десятка кораблей Балтийского флота, включая новейшие корветы и тральщики. На борт могут подняться все желающие. А для любителей наземных боевых машин представлены неизменные противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион». Так что никто не будет разочарован.

Мощь Черноморского флота представлена в Крыму. В Севастопольской бухте свои возможности демонстрируют экипажи боевых кораблей. Там уничтожают минные заграждения, находят и ликвидируют вражеские подлодки. Демонстрационную программу выполняют фрегат «Адмирал Макаров» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» при поддержке армейской авиации.

В Волгограде главным номером показательной программы стало освобождение заложников. В ярком зрелище участвуют самоходки, танки, БМП и, конечно, авиация. А на стендах зрителям представлены самые разные виды стрелкового оружия. Там можно примерить на себя все - от пистолета до гранатомета.

А в Приморье основной площадкой форума стала Корабельная набережная Владивостока. Там впервые показывают береговой ракетный комплекс «Бастион», представлены «Триумфы» и «Панцири». Для посещения гостей открыт новейший корвет «Громкий». И это не единственная новинка нашего Тихоокеанского флота. В рамках форума в войска после модернизации передали атомный подводный крейсер «Омск».

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