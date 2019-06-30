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В Тулуне сообщили, где формируются списки пострадавших от наводнения

Валентина Пескова
08:51 30.06.2019
Город в Иркутской области практически полностью ушел под воду из-за масштабного паводка.
© Видео: John Tark, Youtube © Фото: p_tulun Вконтакте

Администрация Тулуна проинформировала жителей о местах, где в настоящее время формируются списки пострадавшего населения. Об этом сообщается в паблике городских властей во «ВКонтакте».

Пострадавшие жители населения левобережной части города могут записаться в списки в палатке на площади у торгового центра «Вавилон». В правобережной части Тулуна формирование списков организовано в пунктах временного пребывания ДЮСШ (спорткомплекс «Шахтер») и детском саду «Колобок». При себе нужно обязательно иметь паспорт.

Ранее администрация сообщила о местах в городе, куда организован подвоз продуктов. А также телефоны экстренных городских служб.

Напомним, город в Иркутской области практически полностью ушел под воду после масштабного наводнения. Из населенного пункта были эвакуированы более 1,5 тысячи жителей. Сейчас уровень воды уже немного понизился.

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации пострадавшим. Для этого из федерального бюджета выделено 662 миллиона рублей.

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