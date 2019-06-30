Крупнейший в мире аэропорт построили в Пекине

На юге Пекина полностью достроили аэропорт «Дасин». Он стал крупнейшим в мире. Аэропорт планируют запустить в эксплуатацию 30 сентября.

Авиагавань построили в 67 километрах от международного аэропорта «Шоуду». Он является одним из самых загруженных в мире. «Дасин» построили, чтобы его разгрузить.

У аэропорта только один терминал в виде «золотого феникса», его площадь - миллион квадратных метров. А площадь стальной крыши равна 25 стандартным футбольным полям. Предусмотрены четыре взлетно-посадочные полосы. В год аэропорт сможет принимать до 620 тысяч рейсов.

Руководитель проекта строительства Ли Цзяньхуа ранее рассказал РИА Новости, что «Дасин» станет крупнейшим в Китае транспортным хабом. На его строительство потратили около 400 миллиардов юаней (примерно 60 миллиардов долларов).

Ранее «Дасин» уже установил рекорд, став крупнейшим в мире отдельным зданием без структурных швов.