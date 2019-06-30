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Пострадавшим жителям Тулуна начали подвозить продукты

Валентина Пескова
08:23 30.06.2019
Администрация затопленного города в Иркутской области проинформировала, где население может получить продукты питания.
© Видео: John Tark, Youtube © Фото: p_tulun Вконтакте

Городские власти Тулуна через соцсеть «ВКонтакте» проинформировали жителей о местах, где они могут получить продукты питания.

Пострадавшему населению левобережной части города продукты выдают у гаража администрации (вход со двора), а также в микрорайоне Жукова (место выдачи будет объявлено дополнительно в громкоговоритель). В правобережной части в ближайшее время будет организован подвоз продуктов в детский сад «Родничок» (бывший «Колобок») по улице 2-я Заречная, 9.

До этого в паблике появились также телефоны экстренных служб.

Напомним, город в Иркутской области практически полностью ушел под воду после масштабного наводнения. Из населенного пункта были эвакуированы более 1,5 тысячи жителей. Сейчас уровень воды уже немного понизился.

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсацию людям, пострадавшим от наводнения. Об этом сообщил губернатор области Сергей Левченко.

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