Идея пришла вчера: Трамп встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

Американский президент Дональд Трамп намерен встретиться 30 июня с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей, чтобы «поприветствовать друг друга».

«Я планировал давно, но идея пришла вчера, - просто пожать руки и поприветствовать друг друга, потому что мы не виделись со Вьетнама», - сказал президент США во время пресс-конференции в Южной Кореи.

Телеканал Fox News транслировал пресс-конференцию Трампа, на которой он сказал, что «никуда не торопится» в переговорах с северокорейским лидером, потому что «если торопиться, то будут проблемы».

Президент США провел переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, после чего лидеры направились на границу. Как сказал президент Южной Кореи, впервые за 66 лет после подписания соглашения о перемирии Соединенные Штаты и КНДР встречаются в Пханмунджоме.

Обе стороны подтвердили важность денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

Тем временем, демилитаризованная зона (ДМЗ) со стороны КНДР уже закрыта для туристов, так как ожидается, что район посетят президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын.