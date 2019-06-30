В администрации Тулуна перечислили телефоны экстренной помощи

Администрация города Тулун, который ушел под воду после масштабного наводнения в Иркутской области, опубликовала номера экстренных телефонов, по которым можно звонить для получения помощи.

Горячая линия психологической поддержки населения: 8(3952) 39-99-99.

При завышенных ценах на товары первой необходимости: 2-11-39.

При необходимости оказания помощи: 112, 8-914-923-46-50, 405-15.

По всем случаям правонарушений обращаться в полицию по номеру: 89041539574.

По подключению домов к электричеству: 104, 27-3-75, 40-100.

Продукты пострадавшему населению левобережной части города выдают у гаража администрации (вход со двора), а также в микрорайоне Жукова (место выдачи будет объявлено в громкоговоритель). В правобережной части будет организован подвоз продуктов в детский сад «Родничок» (бывший «Колобок», 2-я Заречная, 9).

Напомним, после наводнения из города Тулун в Иркутской области эвакуировали 1,5 тысячи жителей. Эвакуация проводилась с помощью лодок и авиации. Ранее сообщалось, что в пунктах временного пребывания размещены 1023 человека, в том числе 214 детей.

По последним данным уровень воды подтопленном городе уже начал понижаться: он опустился на 21 сантиметр, до 1306 сантиметров. До этого сообщалось, что уровень воды в реке Ия составил 1369 сантиметров.