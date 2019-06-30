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Опубликованы кадры разрушительных последствий паводка в Приангарье

Василиса Морозова
07:44 30.06.2019
Российский лидер Владимир Путин заявил, что масштаб разрушений в затопленной Иркутской области очень большой. Жители региона начали осматривать разрушенные в результате стихии жилые дома и постройки.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Не менее 1,7 тысяч жилых домов в 28 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными в результате паводка, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

«По состоянию на 07:00 (02:00 мск) 30 июня остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 1717 жилых домов, в которых проживает 4177 человек, из них 801 ребенок», - говорится в сообщении ведомства.

Как пишет ТАСС, в Нижнеудинском районе подтоплены пять участков дорог, в Тулунском – четыре. Подтопленных мостов уже нет. Ранее в 53 населенных пунктах были подтоплены 4197 жилых домов с населением более 10 тысяч человек. В регионе организовали 42 пункта временного пребывания, в 15 из которых было размещено 1317 человек, в том числе 335 детей.

Напомним, в Иркутской области ввели режим ЧС после того, как в регионе начались паводки из-за проливных дождей. В результате стихии пострадали 353 человек, из которых 97 были госпитализированы. Региональные власти эвакуировали 1161 человек. Всего погибло пять человек, еще двое пропали без вести. В четырех районах, в которых проживает более 11 тысяч людей, было отключено энергоснабжение.

По данным руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко, прогноз синоптиков относительно погоды в подтопленных районах Иркутской области внушает опасения, так как 6 и 7 июля вновь начнется «приток воды». Российский президент Владимир Путин заявил, что 3 июля проведет еще одно совещание по ситуации с паводком в области.

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