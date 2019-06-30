Россиянам объяснили, как правильно уходить в отпуск

Федеральная служба по труду и занятости рассказала россиянам, как следует брать отпуск по правилам. В Роструде напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. При этом право на продолжительный отдых в 56 дней имеют работники образовательных учреждений, а директора и воспитатели детских садов проводят в отпуске 42 дня.

Роструд пояснил, что в случае разделения отпуска на части работодатель не имеет права самостоятельно принимать такое решение, поскольку в этом случае он нарушит Трудовой кодекс. За подобное самоуправство компании грозит либо предупреждение, либо наложение административного штрафа: от 5 до 50 тысяч рублей. При этом следует учитывать, что хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 дней.

Кроме того, работодатель не имеет права не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет, а также сотрудникам, занятым на вредных или производствах. А мужа, жена которого находится в отпуске по беременности и родом, должны отпускать в очередной отпуск в любое удобное время, пишет «Российская газета».