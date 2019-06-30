Опубликованы кадры с БПЛА затопленного города Тулун в Иркутской области

Вышедшие из берегов реки подтопили в ночь на 30 июня пять новых населенных пунктов в Иркутской области. По данным на 7.00 (2.00 мск) было подтоплено 4197 домов в 53 населенных пунктах, в которых проживает более 10 тысяч людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в городе Тулун, где подтопленными оказались 800 домов, в том числе несколько пятиэтажных, и федеральная трасса Р-255 «Сибирь». По словам мэра города, уровень воды в реке Ия снизился до 1306 см при критическом уровне в 700 см.

Местные жители публикуют видеоролики с места ЧС, на которых видны масштабы происходящего.

«Ия, река на которой стоит Тулун, начала стремительно прибывать, в городе ввели ЧС и часть населения эвакуируется, так же как в и нескольких соседних регионах», - написал автор видео.

Метеорологи заявили, что хоть и пик паводка прошел, на будущей неделе будут снова осадки, ожидается приток воды. Об этом заявил глава Росгидромета Максим Яковенко на совещании в Братске.

«Кадры с дрона на происходящее, актуально на несколько минут, потому что вода прибывает крайне быстро», - добавил автор ролика.

Ранее сообщалось, что власти иркутской области начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнения людям. Из федерального бюджеты было выделено на эти цели 662 млн рублей, и из регионального – 318 млн рублей.