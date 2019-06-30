Роспотребнадзор в Москве задержал высадку рейса из Грузии

Сотрудники Роспотребнадзора досмотрели прилетевший в Домодедово из Батуми самолет, чтобы выявить пассажиров с высокой температурой, пишет «Интерфакс».

Инцидент произошел 29 июня около 16.15. Прибывшим в Москву из Грузии пассажирам полчаса не давали выйти из самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» после приземления «в целях предотвращения ввоза и распространения на территорию РФ инфекционных заболеваний», говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Медики использовали бесконтактные градусники, чтобы выявить инфекционных больных.

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Как заявили в пресс-службе ведомства, специалисты обнаружили ребенка с температурой 38 градусов и вызвали врача из медпункта аэропорта, который поставил ему диагноз – фарингит. Родители отказались от госпитализации и поехали домой.

Отмечается, что других заболевших членов экипажа или пассажиров не было выявлено. В Роспотребнадзоре добавили, что все действия сотрудников ведомства проводились в рамках международных медико-санитарных правил.

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских компаний выполнять рейсы в Грузию с 8 июля. Позже Минтранс запретил выполнять рейсы в РФ грузинским авиакомпаниям.