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Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Валентина Пескова
06:45 30.06.2019
Экс-губернатор Одесской области и депутат Верховной Рады выяснили отношения в прямом эфире украинского телеканала.
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
© Фото: Serg Glovny ZUMAPRESS.com Globallookpress

Бывший президент Грузии, он же бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, и депутат Верховной Рады Олег Ляшко поговорили на повышенных тонах в прямом эфире телеканала «Наш».

Политики начали выяснять отношения и перешли на личности после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей с больными детьми. В ответ Саакашвили задал вопрос депутату, подразумевая всех украинских парламентариев: не хотят ли они предоставить свои особняки в резиденции Конча-Заспа детям, больным ДЦП? Или, например, пожертвовать миллион долларов на лечение детей из своих деклараций, поинтересовался Саакашвили.

«Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом», - заметил бывший грузинский президент.

На это Ляшко поинтересовался у Саакашвили, не хочет ли тот вернуться в родную для него Грузию.

«А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет. Для того, чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии», - задал вопрос Ляшко.

В ответ Саакашвили заявил, что он построил в Одессе дорогу, в отличие от «болтающего и ничего не строящего» Ляшко. После этой реплики политики стали кричать друг на друга в течение минуты, а ведущий передачи безуспешно пытался их успокоить. В конце программы Саакашвили заметил, что «история Украины - это история одного большого грабежа».

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся на Украину после того, как нынешний президент страны Владимир Зеленский распорядился вернуть ему украинское гражданство, которого его лишил Петр Порошенко.

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