Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Застрявшая в лифте на сутки женщина выжила благодаря вину

Василиса Морозова
06:28 30.06.2019
Инцидент произошел, когда итальянка везла на лифте ящик вина в подвал старого дома в историческом центре города.
Застрявшая в лифте на сутки женщина выжила благодаря вину
© Фото: Creativ Studio Heinemann, image BROKER.com, Globallookpress

Жительница итальянского города Падуя застряла в лифте и провела там более 27 часов, и только вино спасло ее от обезвоживания. Об этом пишет газета Corriere del Veneto.

Утром 28 июня 50-летняя итальянка вышла из квартиры с ящиком вина, чтобы спустить его в подвал. Однако лифт, на котором она спускалась, сломался и ей пришлось звать на помощь. Женщина не взяла с собой телефон, предполагая, что быстро вернется в квартиру, а кнопка вызова диспетчера в лифте отсутствовала.

В это время к ней пришла уборщица, но она не услышала криков хозяйки. По предварительным данным, женщина была в наушниках.

Тем временем, когда на улице стояла 30-градусная жара, кабина стала нагреваться. Женщина сломала горлышко бутылки одной из бутылок вина и стала понемногу отпивать вина, «только чтобы выжить».

Вызволили итальянку только спустя сутки, когда ее дочь подняла тревогу из-за того, что мать не отвечала на звонки. Прибывшие на вызов пожарные спасли пострадавшую.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата30.06.2019, 02:45
«Морской бой» показали на «Армии-2019» в Севастополе
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата30.06.2019, 01:53
Испытание водой: плывущий бронетранспортер БТ-3Ф показали на видео
Дата28.06.2019, 09:27
Рассекреченные документы о первых испытаниях автомата Калашникова показали на «Армии-2019»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:16 В стране и мире
Россиянам объяснили, как правильно уходить в отпуск
07:15 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с БПЛА затопленного города Тулун в Иркутской области
06:45 В стране и мире
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
06:44 В стране и мире
Роспотребнадзор в Москве задержал высадку рейса из Грузии
06:06 В стране и мире
Видео
Юношу спасли из стремительного потока в Иркутской области: видео
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Я ошибся»: британский журналист об интервью с Путиным
Видео
Военная грация: танковый вальс на «Армии-2019» показали экипажи Т-80
Видео
Арбуз, дыня и яблоко: танк Т-80 нарезал фрукты на форуме «Армия-2019»
Видео
Конструктор рассказал об основной задаче комплекса «Деривация-ПВО»
Видео
Мантуров рассказал, когда начнутся испытания двигателей ПД-14 на МС-21
Видео
Мантуров рассказал о разработке сверхтяжелого двигателя ПД-35 для дальней авиации
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.