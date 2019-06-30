Застрявшая в лифте на сутки женщина выжила благодаря вину

Жительница итальянского города Падуя застряла в лифте и провела там более 27 часов, и только вино спасло ее от обезвоживания. Об этом пишет газета Corriere del Veneto.

Утром 28 июня 50-летняя итальянка вышла из квартиры с ящиком вина, чтобы спустить его в подвал. Однако лифт, на котором она спускалась, сломался и ей пришлось звать на помощь. Женщина не взяла с собой телефон, предполагая, что быстро вернется в квартиру, а кнопка вызова диспетчера в лифте отсутствовала.

В это время к ней пришла уборщица, но она не услышала криков хозяйки. По предварительным данным, женщина была в наушниках.

Тем временем, когда на улице стояла 30-градусная жара, кабина стала нагреваться. Женщина сломала горлышко бутылки одной из бутылок вина и стала понемногу отпивать вина, «только чтобы выжить».

Вызволили итальянку только спустя сутки, когда ее дочь подняла тревогу из-за того, что мать не отвечала на звонки. Прибывшие на вызов пожарные спасли пострадавшую.