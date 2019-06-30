В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

На нефтяном месторождении Тенгиз, расположенном в Атырауской области Казахстана, произошла массовая драка. Подрались местные и иностранные рабочие, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Конфликт произошел из-за фотографии, которую опубликовал в WhatsApp приезжий из Ливии. На снимке араб держит в руках рацию, антенна которой направлена в сторону губ казахстанской девушки, а она ее как будто облизывает.

После того как фото попало в Интернет, в поселок, где дежурят приезжие вахтовики, нагрянули местные рабочие и избили их. Пострадали 30 участников конфликта. Никто не погиб.