В Минобороны перечислили главные преимущества форума «Армия» для зрителей и специалистов

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в интервью «Звезде» объяснил, с чем связан интерес больших иностранных делегаций к Международному военно-техническому форуму «Армия», который проходит в эти дни в России.

«Потому что наш форум в одном месте сконцентрировал все виды техники, вооружения, технологии высочайшей, которая присутствует по всем возможным направлениям, видам вооруженных сил, специальной техники. Это проводится одномоментно на территории одной площадки, что очень удобно. Мало того, находится в доступной близости к нашей столице, и для инозаказчика очень удобно, что называется, одним махом приехать и охватить все возможные сферы военно-технического сотрудничества и провести соответствующие переговоры», - заявил Александр Фомин.

Замглавы Минобороны также отметил, что преимуществом форума «Армия» является то, что военную технику и вооружения можно увидеть не только на стендах, но и в действии в рамках динамического показа.

«Существует возможность демонстрировать вооружения, военную технику не только в статическом режиме, но и в динамическом. Есть площадка, на которой находится техника в статике, а также есть возможность демонстрировать ее в действии, ее боевое применение, эксплуатацию как на земле, в воздухе и даже на воде», - подчеркнул он.

Фомин объяснил, что динамические показы очень ценны для специалистов, потому что позволяют заменить все нюансы техники.

«Одно дело - посмотреть в статике. А когда уже динамические показы - это и для неспециалиста явление и действо очень впечатляющее, но а для специалистов это очень много значит, когда они наблюдают в действии использование, применение того или иного вида вооружения, техники. И многим специалистам становятся понятны все нюансы и превосходство нашего вооружения и военной техники. Оно самое лучшее в мире», - заключил Фомин.

Замминистра обороны добавил, что в этом году количество представленных образцов вооружения и военной техники на форуме превысило 27 000.