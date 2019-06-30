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Пострадавшие от паводка жители Иркутской области начали получать выплаты

Андрей Аркадьев
05:33 30.06.2019
Губернатор региона Сергея Левченко уточнил, что в воскресенье, 30 июня, всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тысяч рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: p_tulun, Вконтакте

Власти Иркутской области уже начали выплачивать компенсацию людям, пострадавшим от наводнения, сообщил губернатор области Сергей Левченко. Заявление главы региона опубликовано на сайте областной администрации.

Из федерального бюджета выделено на данные цели 662 миллиона рублей, из регионального - 318 миллионов рублей. Левченко подчеркнул, что уже в воскресенье, 30 июля нуждающиеся начнут получать по десять тысяч рублей. В настоящее время в утвержденном перечне значатся 3,6 тысячи человек.

По словам губернатора следующим шагом станет восстановление жилья и инфраструктуры. Глава Иркутской области пообещал, что как только вода спадет, специалисты приступят к восстановлению водоводов, электросетей, дорог и мостов.

Напомним, в Иркутской области произошло масштабное наводнение. Тысячи домов оказались затоплены. В результате трагедии пять человек погибли, более 350 пострадали.

Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область и провел в Братске экстренное совещание по ликвидации последствий паводка, обозначил первостепенные меры по нормализации ситуации в регионе.

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