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Замглавы Минобороны рассказал о пользе импортозамещения для ВС РФ

Татьяна Ляшко
09:25 30.06.2019
По словам Фомина, в вопросе антироссийских санкций можно найти как негативные, так и положительные моменты.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в интервью «Звезде» рассказал, как повлияли санкции на российскую военную промышленность, в частности, к чему привели сложности в закупке иностранных комплектующих для вооружения, поставляемого по заказам в другие страны. По его словам, в этом вопросе можно найти как негативные, так и положительные моменты.

«Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект. Они сказались, в первую очередь, на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам. В основном по тем видам вооружения, в производстве которых по заказам наших партнеров использовались иностранные комплектующие. Но я хочу сказать, что у этой медали есть две стороны. Одна негативная, а вторая положительная. Они подстегнули, в первую очередь, государство российское к тому, чтобы либо возобновить производство давно закрытое, либо создать новое производство, которого мы не имели по тем или иным видам комплектующих. И тем самым обезопасить себя и оградить от всех возможных санкций», - заявил Фомин.

Также, по словам замглавы Минобороны, несмотря на санкции, Россия сохранила «одно из лидирующих, а именно - второе место, в экспорте оружия и военной техники». Успешное импортозамещение в РФ стало примером для многих других стран, подчеркнул Фомин.

«Сейчас многие государства, по крайней мере, те, которые имеют не только желание, но и соответствующие технологические возможности и готовности кадров, осознали необходимость перевода своей оборонной промышленности на самостоятельный путь развития», - сказал он.

Фомин также рассказал, что много стран хотят не только закупать наше оружие, но и размешать его производство на своей территории. Однако не все страны имеют развитую науку и промышленность для этого. На примере Мьянмы он рассказал, что там придется на протяжении нескольких поколений «выращивать инженерно-технический состав», то есть готовить специалистов с образованием, которые смогут сделать страну разработчиком и производителем вооружения.

«Но Мьянма - страна достойная, как раз идет грамотно, академически, по пути подготовки специалистов собственного оборонно-промышленного производства. Они обучаются в самых высокотехнологичных и высоконаучных наших учебных заведениях. Допустим, Московский авиационный институт, Московский инженерно-физический институт. МФТИ, МЭИ - Московский Энергетический Институт. Готовится элита научная, конструкторская и инженерная. Но на это нужно несколько десятилетий, и должен быть непрерывный процесс», - заключил Фомин.

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