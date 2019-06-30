Замглавы Минобороны рассказал о пользе импортозамещения для ВС РФ

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в интервью «Звезде» рассказал, как повлияли санкции на российскую военную промышленность, в частности, к чему привели сложности в закупке иностранных комплектующих для вооружения, поставляемого по заказам в другие страны. По его словам, в этом вопросе можно найти как негативные, так и положительные моменты.

«Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект. Они сказались, в первую очередь, на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам. В основном по тем видам вооружения, в производстве которых по заказам наших партнеров использовались иностранные комплектующие. Но я хочу сказать, что у этой медали есть две стороны. Одна негативная, а вторая положительная. Они подстегнули, в первую очередь, государство российское к тому, чтобы либо возобновить производство давно закрытое, либо создать новое производство, которого мы не имели по тем или иным видам комплектующих. И тем самым обезопасить себя и оградить от всех возможных санкций», - заявил Фомин.

Также, по словам замглавы Минобороны, несмотря на санкции, Россия сохранила «одно из лидирующих, а именно - второе место, в экспорте оружия и военной техники». Успешное импортозамещение в РФ стало примером для многих других стран, подчеркнул Фомин.

«Сейчас многие государства, по крайней мере, те, которые имеют не только желание, но и соответствующие технологические возможности и готовности кадров, осознали необходимость перевода своей оборонной промышленности на самостоятельный путь развития», - сказал он.

Фомин также рассказал, что много стран хотят не только закупать наше оружие, но и размешать его производство на своей территории. Однако не все страны имеют развитую науку и промышленность для этого. На примере Мьянмы он рассказал, что там придется на протяжении нескольких поколений «выращивать инженерно-технический состав», то есть готовить специалистов с образованием, которые смогут сделать страну разработчиком и производителем вооружения.