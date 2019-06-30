Клубы дыма над городом: в Магнитогорске полыхает центральная ярмарка
ЧП случилось в ночь на 30 июня. Возгоранию присвоили повышенную сложность.
© Видео: Ярослав Костюченко, Михаил Новиков, ВКонтакте © Фото: Ярослав Костюченко, ВКонтакте
В Магнитогорске в ночь на 30 июня произошел пожар, которому специалисты присвоили повышенную сложность. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Челябинской области.
«В 02.16 (время местное) поступило сообщение о пожаре на центральной городской ярмарке», - говорится в заявлении.
Локализовать пожар на площади в 2300 квадратных метров удалось только спустя почти три часа.
Для тушения возгорания привлекли 39 человек и 11 единиц спецтехники. На месте происшествия работает дежурная смена службы пожаротушения, причину случившегося специалистам еще предстоит выяснить.
Изначально на рынке вспыхнули одноэтажные павильоны, однако из-за сильно ветра пожар быстро распространился.