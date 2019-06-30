Замминистра обороны объяснил интерес африканских стран к форуму «Армия»

С каждым годом на Международный военно-технический форум «Армия-2019» приезжает все больше делегаций из стран африканского континента.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в интервью «Звезде» объяснил, чем вызван такой интерес и почему Россию считают хорошим партнером.

«В свое время практически все страны Африки были под колониальным игом. И значительная часть этих стран - а всего в Африке 54 страны - обязана своей независимостью, территориальной целостностью, суверенитетом - Советскому Союзу и РФ. Россия себя зарекомендовала как ответственный партнер, который, как и проповедует, так и практикует взаимодействие на равноправной основе. Как минимум - бескорыстный партнер, а как максимум - партнер, который предлагает взаимодействие взаимовыгодные условия, не важно в чем бы это выражалось. Ну и еще один момент - это советское и российское оружие, которое в огромном количестве находится и состоит на вооружении большей части африканских стран. Оно самое надежное и лучшее в мире», - заявил Фомин.