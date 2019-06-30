ЦИК Украины зарегистрировал партию Саакашвили на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины приняла решение о регистрации кандидатов от партии «Движение новых сил» экс-главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили для участия во внеочередных парламентских выборах.

О регистрации сообщила пресс-служба политического объединения в Facebook. Соответствующее решение было принято в субботу, 29 июня, уже после крайнего срока. Партия Саакашвили стала последним политическим объединением, зарегистрированным на выборы в Верховную раду.

ЦИК Украины изначально запретил «Движению новых сил» участвовать в выборах, после чего партия подала апелляцию, и Центризбирком страны вынужден был подчиниться решению Верховного суда.

Данное решение в партии назвали «общим шагом к победе» и поблагодарили сторонников за поддержку.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили гражданства. После этого политик через суд доказал свое право быть избранным в Раду.